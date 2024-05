André Puccinelli pode ser a nova via para o PL na Capital

Sem candidato competitivo até agora, dar apoio a Puccinelli passa a ser considerado por ala bolsonarista

A corrida eleitoral pela Prefeitura de Campo Grande, ganha um novo capítulo, uma vez que as pré-candidaturas apresentadas até o momento pelo Partido Liberal, não decolaram. Uma ala do partido, inconformada com o possível apoio de Bolsonaro a Adriane Lopes do (PP), já manifesta o desejo de requerer o apoio de Bolsonaro para André Puccinelli (MDB).

“Entre a Adriane e o André Puccinelli, quem tem mais chance de um segundo turno?’’, indagou um dos líderes do partido ao citar esta nova possibilidade em conversa informal, que será levada a Bolsonaro, caso o (PL) não tenha candidato próprio.

O grupo bolsonarista, que avaliza Puccinelli, começou a se movimentar após aproximação de Aldo Rebelo, agora no (MDB), com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A expectativa é de que essa aproximação possa chegar a Campo Grande.

O novo arranjo político entre (PL) e Puccinelli (MDB), líder isolado nas pesquisas de intenção de votos e o único já testado nas urnas, traria novo ânimo para ambos, pois pela primeira vez o (PL) teria a possibilidade real de vitória na capital de Mato Grosso do Sul.

Sabe -se ainda que o novo arranjo político, se consumado, seria um “strike” nos planos Beto Pereira (PSDB) e de Adriane Lopes do (PP), esta última que tenta emplacar o verde e amarelo, via Tereza Cristina (PP).

Até o momento o que já é confirmado é que será Bolsonaro, quem ditará os rumos das eleições municipais em Campo Grande, conforme já afirmou reiteradas vezes o Presidente Estadual do Partido Liberal, Deputado Federal Marcos Pollon. “ Bolsonaro é quem vai escolher o candidato do PL, em Campo Grande.”

