Confira o que abre e o que fecha em Campo Grande com feriado de Corpus Christi

Nesta quinta-feira (30) é comemorado Corpus Christi em todo o Brasil. A data, no entanto, pode interferir nos principais estabelecimentos e órgãos, com suas respectivas programações e horários de funcionamento em Campo Grande.

O transporte público de Campo Grande irá operar com o Plano Funcional de domingos e feriados, ou seja, com 60% a menos da frota. Serão ao todo 117 ônibus na operação, sem linha especial. Na sexta-feira, sábado e domingo os ônibus operam nos regimes usuais.

Unidades de Saúde

As unidades de saúde devem sofrer alterações em seu funcionamento. Durante o feriado, assim como nos fins de semana, somente as dez unidades 24 horas – UPAs e CRSs – funcionam normalmente.

Comércio

Nesta quinta, o funcionamento do comércio ficará liberado, conforme as diretrizes da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho). Segundo as normas estabelecidas, as empresas que desejam abrir seus estabelecimentos nesse feriado devem informar ao Sindicato Laboral com pelo menos cinco dias de antecedência.

Repartições Públicas

Os órgãos e as entidades da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo não funcionarão nestas quinta e sexta, tanto pelo feriado como pelo ponto facultativo. Dessa forma, os atendimentos dos órgãos do Governo do Estado retomam atendimento normalmente somente na segunda.

A Prefeitura de Campo Grande também decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais, assim, todos os atendimentos estão suspensos na quinta e sexta, retomando normalmente na segunda.

O decreto não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população. Com isso, o expediente segue normal nos Centros Regionais de Saúde 24h, Unidades de Pronto Atendimento, os de limpeza e coleta de lixo domiciliar.

Bancos

Neste feriado, os bancos não abrirão. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências.

Por isso, carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos nos feriados, ou no último dia útil do ano, poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Os atendimentos retomam na sexta. Sábado e domingo não são considerados dias úteis para fins de operações bancárias.

Shoppings

No feriado, o Shopping Norte Sul Plaza funcionará normalmente, das 10 às 22h, para todas as lojas. Este horário também é válido para sexta e sábado. No domingo, o horário de funcionamento não muda, ou seja, as lojas funcionarão do meio-dia às 20h, as lojas âncoras das 11h às 20h e a praça de alimentação, das 11h às 21h.

O horário de funcionamento do Shopping Campo Grande também permanecerá o mesmo, das 10h às 22h, na quinta, sexta e sábado. No domingo as lojas abrirão do meio-dia às 20h, e a praça de alimentação, das 10h às 22h.

Assim como os outros dois, o Shopping Bosque dos Ipês não mudará o horário de funcionamento. Todas as operações funcionarão das 10h às 22h, quinta, sexta e sábado. No domingo a praça de alimentação funcionará das 10h às 21h e as lojas, do meio-dia às 20h.

Por fim, o Pátio Central Shopping não abrirá no feriado. O funcionamento retorna na sexta-feira, das 08h às 20h. No sábado o local funciona neste mesmo horário. Como de praxe, o Pátio não abre no domingo.

Mercados

Os supermercados poderão abrir normalmente neste feriado, no entanto, os empresários que optarem em manter os serviços na quinta deverão conceder, em contrapartida, a folga compensatória aos funcionários.

Correios

Nesta quinta, os Correios não abrirão. Os atendimentos retomam normalmente na sexta-feira. Já no sábado, o funcionamento é normal para as agências que rotineiramente abrem neste dia.

Detran-MS

O Detran não abrirá no feriado e, seguindo decreto, 31 de maio será ponto facultativo. Assim, os atendimentos retomam normalmente, na segunda-feira (3).

Sendo assim, as agências não terão atendimento presencial, mas 95% dos serviços ficam disponíveis 24h por dia no site ‘Meu Detran’ e no aplicativo ‘Detran-MS’.

Bares e Restaurantes

Os bares e restaurantes de Campo Grande não devem sofrer alterações em seus horários de funcionamento neste feriado.