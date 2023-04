Dr. Victor Rocha conversa sobre Política e Medicina na UEMS

O médico mastologista e vereador, Dr. Victor Rocha (PP) participou da mesa redonda, promovida pela II Jornada de Medicina da UEMS, para conversar sobre Política e Medicina: qual a importância do médico nesse cenário?

Junto com o senador, Dr. Nelson Trad Filho debateu a importância do médico atuando, seja como executivo ou legislativo. “Temos que estar presentes da vida política de nossas cidades, estado e país. Pois, como médicos, vivenciamos como está a Saúde Pública oferecida para nossa gente. Temos um olhar diferenciado sobre como implantar melhorias que irão promover uma Saúde Pública de Qualidade e com Resultado”, pontuou.

Dr. Victor Rocha Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em 2004. Também é Médico Mastologista pela Universidade de São Paulo (USP Ribeirão Preto/SP), pós-graduado em Gestão em Saúde pelo Hospital Sírio Libanês (SP) e Ministério da Saúde. É Presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Mato Grosso do Sul e foi Secretário-adjunto de Saúde em Campo Grande de 2013 a 2016. Além disso, trabalha no Hospital da Plástica de Campo Grande e no Projeto Casa Rosa, do qual foi também idealizador. Atuou no Hospital Universitário, Santa Casa, Hospital de Câncer Alfredo Abrão e Centro de Especialidades Médicas. Como vereador de Campo Grande/MS, preside a Comissão Permanente de Saúde e tem como principal bandeira uma Saúde Pública de Qualidade e com Resultado.

Médico da Casa Rosa, implantando desde novembro de 2021, Dr. Victor Rocha comprovou por meio do projeto que é possível zerar as filas de espera por consulta em mastologia e de biópsias de mama do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Casa Rosa tem o intuito de oferecer consulta integrada e resolutiva na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. A paciente faz a consulta com mastologista e realiza seus exames tudo no mesmo local, entrando apenas uma única vez na fila de regulação da Sesau/SUS.

Em menos de 16 meses, o Projeto Casa Rosa já realizou 4881 atendimentos (entre primeira consulta e retorno). Foram realizadas 1641 ultrassonografias, 735 mamografias e 714 biópsias. Desse total, 83 pacientes foram diagnosticadas com câncer de mama e encaminhadas para o devido tratamento.

Victor Rocha também realizou, durante a II Jornada, palestra Câncer de Mama, quando está indicado rastreio e como abordar um caso suspeito.

A Jornada Acadêmica de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, cuja primeira edição ocorreu em 2019, na cidade de Campo Grande, é um evento voltado para acadêmicos de Medicina que buscam complementar a sua graduação e estimular a produção de saber científico ainda na graduação. O evento aconteceu entre os dias 30 de março a 1 de abril.