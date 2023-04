Coral com 120 vozes faz pré-abertura da Feira Cristã de Campo Grande

Com o intuito de abrir as festividades da Feira Cristã de Campo Grande (6 a 9 de abril), nesta quarta-feira (05), o coral da Rede Adventista de Educação, composto por 120 vozes, realizarão um Recital de Páscoa gratuito na Feira Central, com à participação especial do cantor gospel, Pedro Valença (Grupo Vocal Livre).

O evento será com entrada franca, mas existe a possibilidade de ajudar uma entidade carente da cidade levando um litro de leite. As doações serão repassadas ao Lar de acolhimento infantil, Lygia Hans.

A apresentação será uma pré-abertura da Feira Gospel que ocorre todos os anos no estacionamento da Feira Central e tem como atrações, apresentações de cantores do gênero GOSPEL, além de quase 30 Stands com divulgação de empresas cristãs.

Pedro Valença

Pedro Valença é cantor e um dos fundadores do grupo nacionalmente conhecido, Vocal Livre, é formado em música, mas já estudou/estuda teologia e Publicidade. Hoje o músico trabalha com regência de coral, produção e como cantor também. Entretanto, sua grande paixão é a composição.

