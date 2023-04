Com custo de R$ 174 milhões, Sidrolândia deve receber, até 2027, o maior aviário do Brasil

Empreendimento aliará tecnologia e terá capacidade de alojar 18 milhões de frangos, por ano

Mato Grosso do Sul deve iniciar, ainda neste ano, a implantação do maior aviário do país. Com investimento estimado em R$ 174 milhões, serão construídas 74 avícolas, que produzirão cerca de 18 milhões de frangos de corte por ano. A fábrica será fixada em Sidrolândia, por meio de uma parceria entre a empresa Verde Agropecuária e o governo do Estado.

A partir de 2027, os aviários funcionarão em conjunto com JBS Sidrolândia, encerrando assim a fase final do projeto. De acordo com o sócio-administrador do empreendimento, Marcos Altenburger, o aviário está sendo planejado para alojar 18 milhões de aves por ano e gerar mais de 300 empregos.

“Vai ser o maior aviário do Brasil, com um sistema de controle térmico tecnológico, e receberemos mais de três milhões de aves a cada ciclo. A cada núcleo (aviário) pronto, vamos colocá-lo em atividade. Temos, como diferencial, a produção de frango como atividade principal e não complementar”, afirmou o administrador.

Com o apoio da Prefeitura de Sidrolândia e do governo estadual, Marcos e seus sócios, que atualmente trabalham com a compra e venda de cereais, no Paraguai, decidiram investir em uma nova vertente, na produção de proteína animal.

“Nossa expectativa é muito boa, muito grande, muito positiva e foi bem recebida. Após tamos em muita tecnologia embarcada, com um investimento maior em máquinas, tudo automatizado e climatizado”, detalhou.

Para a prefeita de Sidrolândia, Vanda Cristina Camilo, o complexo aviário será um importante investimento para o desenvolvimento econômico do município.

“A cidade só tem a ganhar. São mais de 170 milhões investidos neste empreendimento. Além disso, o governador nos recebeu e sinalizou que vai ajudar neste acesso, na logística, já que o trânsito vai ser intenso, no transporte de frangos e rações”, acrescentou a prefeita.

Para garantir a logística de escoação dos frangos de corte e também segurança no tráfego da população sidrolandense, o governador Eduardo Riedel se prontificou a avaliar o projeto mais viável para garantir o acesso e contribuir com a economia local.

“Fomento à economia e geração de empregos é de interesse do Estado. Mato Grosso do Sul está em ritmo de crescimento e nós estamos correndo atrás, para levar desenvolvimento”, completou Riedel.

Fases da obra

O projeto de construção do complexo aviário será dividido em duas etapas. Na primeira, serão construídos 10 núcleos de aviários, começando em 2023 e seguindo até 2025. Já na segunda etapa vão ser implantados mais oito núcleos, com prazo até o final de 2027. Serão 220 mil metros quadrados de área construída em 356 hectares, para comportar 3,1 milhões de aves alojadas.

Durante a construção do empreendimento, serão contratadas cerca de 200 pessoas para trabalhar nas obras. Após a fase inicial, o empresário Marcus acredita que 60 empregos, em diversas áreas, serão gerados para o município. Conforme ele, esse número só não é maior por conta da tecnologia que irá automatizar parte dos processos.

Fornecimento para JBS

Quando o complexo aviário estiver em funcionamento, a produção de frango irá abastecer a unidade da JBS, em Sidrolândia. Segundo Marcus, a ampliação, que partiu de uma demanda da JBS, irá aumentar a produção de proteína animal da cidade. “Para ampliar, eles precisam dessa produção de proteína no campo, para ser industrializada pelo frigorífico deles”, finalizou o empresário.

Por Suelen Morales e Mariely Barros – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.