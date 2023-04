Deputado protocola projeto contrário a banheiros unissex em escolas

O assunto sobre banheiros públicos nas escolas é um tema que já vem sendo debatido na Assembleia Legislativa e nesta quarta-feira (5), o tema retornou com o posicionamento do deputado João Henrique Catam que protocolou durante a sessão o projeto de lei 090/23 que proíbe a instalação e a adequação de banheiros, vestiários e assemelhados na modalidade unissex ou multigêneros em escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul.

Segundo o parlamentar o objetivo do projeto é proteger as crianças e adolescentes de exposição de sua intimidade, bem como possíveis constrangimentos e eventuais abusos no uso do sanitário.

Na tribuna defendeu. “As crianças e adolescentes não podem viver com a insegurança ao se verem obrigados a dividir o mesmo espaço íntimo com pessoas de sexo diferente. Esse contato gera desconforto, constrangimento e possivelmente problemas psicológicos”, argumentou o deputado.

Alguns especialistas da área da saúde defendem que a divisão dos banheiros segue não uma razão de identificação de gênero, mas sim a mera diferenciação biológica.

Ele citou que a American College of Pediatricians, associação formada por pediatras americanos, entende que a ideologia de gênero pode ser danosa às crianças: “Ninguém nasce com um gênero. Todos nascemos com um sexo biológico. Gênero, uma autoconsciência de si mesmo como homem ou mulher, é um conceito sociológico e psicológico, não algo biológico e objetivo. As pessoas que se identificam como ‘se sentissem parte do sexo oposto’ ou ‘entre um e outro’ não compõem um terceiro sexo. Eles permanecem como homens biológicos ou mulheres biológicas”, concluiu Catam.

