Dia das crianças: Dr. Victor Rocha participa das festividades no Jardim Pênfigo e no Nashville

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) participou das festividades pelo Dia das Crianças no Jardim Pênfigo e no Nashville. Na oportunidade, a criançada pode brincar e se divertir à vontade. O evento foi realizado no dia 12 de outubro, oferecendo para mais de 200 crianças muita brincadeira, diversão e presentes.

No Jardim Pênfigo o presidente do Bairro, Gilberto Lima foi um dos organizadores do evento, juntamente com a comunidade e os comerciantes da região. “Só tenho a agradecer a presença do vereador Dr. Victor Rocha, fez a alegria da criançada. O Jardim Pênfigo agradece a parceria”, pontuou.

Já no Nashville, o evento foi organizado pela Elizabeth Lescano juntamente com a profissional da área da saúde e moradora, Kátia Antônia Ferreira Neres e com ajuda da comunidade. “Foi oferecido bolo, geladinho, refrigerantes e distribuído brinquedos. Mais de 100 crianças carentes atendidas. Todas saíram felizes. A presença do nosso vereador Dr. Victor Rocha, junto à comunidade foi de suma importância, pois além de participar da festa, ouviu demandas da população presente”, agradeceu.

"É uma alegria poder participar de eventos como do Jardim Pênfigo e do Nashville. Meus parabéns aos organizadores. Mas quero destacar que o Dia das Crianças, para mim, é todo dia. Quando toda a sociedade contribui com a proteção da inocência e da infância, garantindo o direito à vida de todas as crianças. É fundamental promover um ambiente seguro e acolhedor para que elas possam crescer e se desenvolver plenamente. Além disso, podemos reforçar a importância de respeitar a vida desde o início, lutando contra o aborto e defendendo o direito de cada criança viver e ser feliz", finalizou Dr. Victor Rocha.

