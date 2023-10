Vereadores aprovam três projetos na sessão desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na sessão desta terça-feira (17), três projetos. Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei 11.149/23, da Mesa Diretora, que coloca a Associação de Educação Especial Marcelo Takahashi como beneficiária das emendas do Plano de Aplicação de Recursos do Fundo de Investimentos Sociais.

E também o projeto de resolução 510/23, do vereador Papy, que altera a Resolução 1.331/19, que institui a Medalha Legislativa “Luta Pela Acessibilidade e Inclusão”. A proposta altera o texto, retirando os termos “pessoa portadora de deficiência”, substituindo por “pessoa com deficiência”.

Já em segunda discussão e votação, os vereadores aprovaram o projeto de lei n. 10.211/21, que denomina “Professor Jonnas Domingos” a Escola Municipal que especifica, localizada na Vila Natália. A proposta é de autoria dos vereadores Ademir Santana, Carlos Augusto Borges, Dr. Jamal e Valdir Gomes.

