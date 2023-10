Endividamento das famílias mostra estabilidade na Capital, aponta levantamento

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) aponta que o número de famílias endividadas em Campo Grande é de 58% no mês de setembro, ante os 57,4% de agosto. Cartão de Crédito (65,4%), carnês (20,6%) e financiamento de casa (10,1%) lideram entre os principais tipos de dívidas, segundo a pesquisa que é realizada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

“Outras pesquisas, como a de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), já apontavam uma tendência para compras diversas, entre elas, a de bens duráveis. Por isso, esse número não é tão preocupante”, diz a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF/MS), Regiane Dedé de Oliveira. “As famílias que dizem não ter condições de pagar são 41.079 em setembro, ante 43.598 em agosto, mostrando que várias ações, como as do ´Desenrola Brasil’, por exemplo, que as reintroduz no crédito, estão dando resultado.”

