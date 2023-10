Popularidade digital: prefeita de Campo Grande ocupa 7º lugar no ranking dos prefeitos

Com constantes publicações mostrando a rotina, visitando obras, participando de reuniões, inaugurações e eventos em geral, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), está entre os 10 prefeitos de capitais, com os maiores índices de popularidade digital (IPD), segundo ranking divulgado pela Quaest Consultoria e Pesquisa.

O levantamento divulgado pela Quaest Consultoria e Pesquisa, que coletou dados entre os dias 01/07/23 a 30/09/23, analisando o desempenho nas plataformas digitais dos 26 prefeitos, apontou que a prefeita da Capital dos sul-mato-grossenses ocupa a sétima posição no ranking, sendo a única mulher e a única da região centro-oeste, entre os 10 primeiros colocados. Atualmente, Adriane Lopes tem 31,9 mil, no Instagram e 16 mil no Facebook.

O IPD é construído a partir de 175 variáveis coletadas nas principais plataformas digitais. Essas variáveis constituem dimensões analíticas e são agrupadas de acordo com um modelo de aprendizado de máquina. O algoritmo do IPD pondera a relevância de cada dimensão e reporta um valor que agrega todo o conteúdo digital analisado. Esse indicador varia de 0 a 100 e pode ser comparado ao longo do tempo.

Quem lidera entre os prefeitos das capitais é Eduardo Paes (PSD), do Rio de Janeiro, com 80,4, seguido por João Campos (PSB), de Recife (PE), em segundo lugar com 63,7 e o prefeito paulistano, Ricardo Nunes (MDB) em terceiro com 55,4.

Veja abaixo o ranking de popularidade digital dos prefeitos:

1. Eduardo Paes (PSD) – Rio de Janeiro/RJ: 80,4

2. João Campos (PSB) – Recife/PE: 63,7

3. Ricardo Nunes (MDB) – São Paulo/SP: 55,4

4. Dr. Furlan (Podemos) – Macapá/AP: 53,4

5. David Almeida (Avante) – Manaus/AM: 52,6

6. Topázio Neto (PSD) – Florianópolis/SC: 50,9

7. Adriane Lopes (PP) – Campo Grande/MS: 44,9

8. Rafael Greca (PSD) – Curitiba/PR: 43,2

9. Eduardo Braide (PSD) – São Luís/MA: 42,8

10. Bruno Reis (União) – Salvador/BA: 42,6

11. João Henrique Caldas (JHC) (PL) – Maceió/AL: 42,2

12. Sebastião Melo (MDB) – Porto Alegre/RS: 41,5

13. José Sarto (PDT) – Fortaleza/CE: 40,9

14. Edmilson Rodrigues (PSOL) – Belém/PA: 40,6

15. Cinthia Ribeiro (PSDB) – Palmas/TO: 35,9

16. Tião Bocalom (PP) – Rio Branco/AC: 35,5

17. Álvaro Dias (Republicanos) – Natal/RN: 32,4

18. Hildon Chaves (União) – Porto Velho/RO: 31,3

19. Delegado Pazolini (Republicanos) – Vitória/ES: 30,5

20. Rogério Cruz (Republicanos) – Goiânia/GO: 30,4

21. Edvaldo Nogueira (PDT) – Aracaju/SE: 29,1

22. Fuad Noman (PSD) – Belo Horizonte/MG: 28,5

23. Dr. Pessoa (Republicanos) – Teresina/PI: 28,5

24. Cícero Lucena (PP) – João Pessoa/PB: 28,4

25. Emanuel Pinheiro (MDB) – Cuiabá/MT: 27,8

26. Arthur Henrique (MDB) – Boa Vista/RR: 24

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: