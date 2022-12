Com nova alta de casos, confira os locais de testagem para Covid-19

Com mais de mil novos casos de Covid-19 registrados na última semana em Mato Grosso do Sul, a procura por teste têm crescido em todo Estado. Em Campo Grande o teste para detecção do vírus segue disponível gratuitamente nas unidades básicas e de saúde da família.

Dados do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgado ontem (13), apontam que o Estado contabilizou 1.035 novos casos e seis óbitos por de Covid-19 em sete dias.

Entre os municípios com maior incidência de casos Dourados aparece em primeiro com 228 novos pacientes com o vírus, seguido de Maracaju (112), Nova Andradina (102) e Ladário (89). O boletim mostra que em Campo Grande foram 72 casos confirmados da COVID-19.

Visando evitar um novo pico da doença, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) recomenda que assim que aparecerem os sintomas o paciente procure fazer o teste na unidade de saúde mais próxima de sua casa.

Para realizar o teste é necessário antenar-se ao horário de funcionamento e critérios para realização do exame. Os testes podem ser feitos de segunda a sexta, em algumas unidades o período de atendimento é pela manhã, das 7h30 às 10h, e à tarde, das 13h às 15h30.

Confira os locais:

Foto: Divulgação/SesauAcesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.