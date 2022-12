Câmeras de segurança flagra assaltantes durante roubo de casa de câmbio na fronteira

Câmeras de um circuito interno fechado da casa de câmbio assaltada na manhã de ontem (13), em Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira com Ponta Pora, mostra os assaltantes durante o roubo. De acordo com informações das autoridades locais, um grupo forte de efetivo policial cerca a região em busca dos criminosos.

Conforme informações divulgadas, após o assalto, a polícia brasileira reuniu um efetivo de 70 homens e mulheres do 4⁰ Batalhão da Polícia Militar (BPM), policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais ( BOPE) de Campo Grande, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil, Guarda Civil Municipal de Fronteira (GMFron) e Agentes de Trânsito, que autuaram em conjunto com agentes da Polícia Nacional do Paraguai, fazendo um cerco em uma zona de mata do Horto Florestal na região de fronteira.

Neste local, os policiais encontraram um veículo de modelo, SpaceFox, placas NIP3A02, de cor vermelha adulterada, onde possivelmente três assaltantes de uma casa de câmbios de Pedro Juan Caballero-PY estariam escondidos. Um helicóptero do BOPE e drones foram utilizados na operação.

Um assaltante identificado como Antônio Vilhalba, de 40 anos, foi capturado após ser baleado na perna direita durante uma troca de tiros com efetivo policial. Segundo informações do Comandante do BOPE, Coronel Souza, relatou que foram realizados no Horto Florestal um pente fino e a região foi cercada e isolada pelos agentes. Ainda de acordo com o BOPE, foram encontrados rastros, um colete balístico, aparelho celular, camiseta e vestígios de sangue dos fugitivos na mata.

De acordo com o Secretário de Segurança Pública, Marcelino Nunes de Oliveira, disse ao Portal O Estado Online que três assaltantes continuam foragidos e as buscas em sua localização continuam no hoje (14).

Assalto em uma casa de câmbio na fronteira.

Uma casa de câmbio foi assaltada por grupo armado, no centro de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz divisa com Ponta Porã, município brasileiro localizado a 329 km de Campo Grande. As informações são de que os criminosos fugiram para o lado brasileiro. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (13).

Conforme apuração do jornal paraguaio Abc Collor, o grupo era composto por seis homens, que renderam os funcionários e clientes presentes no local. Foi levado todo o dinheiro do caixa. A Polícia paraguaia aponta que o grupo utilizava armas de grande calibre.

Até o momento, nenhum ferimento à bala foi registrado. Uma mulher, que trabalhava na casa de câmbio, foi encaminhada para atendimento médico após desmaiar durante o assalto.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Confira também: Vídeo: grupo armado assalta casa de câmbio na fronteira