MS registra quase mil novos casos de COVID-19 em uma semana

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou, nesta terça-feira (13), o relatório que apresenta um salto de 661 para 1646 novos de COVID-19, durante a última semana em Mato Grosso do Sul. Do acréscimo de 978 casos, houve seis novas mortes registradas, entre elas, uma criança de 8 anos do município de Miranda.

Dourados é o município com mais casos, são 228 novos pacientes com o vírus, em seguida Maracaju (112), Nova Andradina (102) e Ladário (89). O boletim mostra que em Campo Grande foram 72 casos confirmados da COVID-19.

Monkeypox

Conforme o Boletim da Monkeypox de segunda-feira (12), também da (SES), dos cinco casos prováveis onde o diagnóstico foi constatado clinicamente, os pacientes já se encontram recuperados. Já os seis casos suspeitos estão bem e aguardando o resultado de exames laboratoriais.