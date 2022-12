Caminhão de empresa de energia solar é apreendido com 300Kg de cocaína

Um homem, de 34 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (14) com 300 kg de cocaína escondidos na carroceria de um caminhão de energia solar. A apreensão aconteceu na avenida Gunter Hans e foi realizada pela Polícia Civil com apoio do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), juntamente com a Polícia Rodoviária Federal.

A investigação ainda apura se a empresa solar realmente existe ou era apenas uma forma de ocultar a prática criminosa. O condutor do veículo confessou que pegou o entorpecente em Ponta Porã, divisa com o Paraguai.

De acordo com a delegada Ana Cláudia Medina, a equipe já tinha conhecimento de um possível uso do caminhão para o transporte de entorpecentes “Já tinha esse acompanhamento permanente das organizações criminosas aqui em MS e o Dracco, especificamente, ultrapassa divisas, fronteiras, então tínhamos indícios que esse caminhão estava carregado e procedemos a abordagem. As técnicas nós preservamos com certeza.”

A droga estava em um caminhão Hyundai, abaixo de placas de energia solar. O veículo, assim como o entorpecente, foi encaminhado para uma análise. A Perícia e a PRF estiveram no local.

Estimativas preliminares colocam a cocaína esta avaliada em R$ 1 milhão. O motorista foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.