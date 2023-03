Com mais de 13 mil votos, Ricardo Ayache é reconduzido presidente da Cassems

Na última quarta-feira, 13.808 beneficiários compareceram às urnas e 95% dos votantes confirmaram a escolha da chapa

Com 13.021 votos favoráveis dos beneficiários da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) de todo o estado, Ricardo Ayache foi reconduzido à presidência do plano de saúde para o quadriênio 2023-2027. A eleição aconteceu na última quarta-feira (1°) em 10 unidades de atendimento Cassems de Campo Grande e em mais 75 municípios de Mato Grosso do Sul.

Ao todo foram contabilizados 13.703 votos válidos, destes 95% confirmaram a escolha da chapa – Cassems de Todos Nós – encabeçada pelo atual presidente, Ricardo Ayache, e seus respectivos vice-presidentes, Ademir Cerri e Alexandre Júnior Costa.

A reeleição do conselho Administrativo e Fiscal da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul reforça a confiança dos beneficiários no trabalho que vem sendo desenvolvido no estado. “Teremos uma enorme responsabilidade nos próximos quatro anos. A nossa união levará o nosso plano de saúde a um patamar ainda melhor. Agradeço a confiança e a participação de todos durante esse dia de comemoração”, comemora Ayache.

Atual conselheira no Hospital Cassems de Campo Grande, Cristiane Louzada Ferreira de Oliveira integrará a nova gestão, agora no Conselho de Administração da Caixa dos Servidores, e aponta que os próximos anos serão de muito trabalho. “A Cassems está em constante crescimento, em constante desafio. Estamos vindo de uma pandemia, foram dois anos que impactaram muito e agora nosso foco é ampliação e atendimento das demandas dos beneficiários do interior”, disse.

O servidor público e beneficiário da Cassems, Durval Manoel de Oliveira, destacou o papel da atual gestão. “O Ricardo Ayache é quem nos representa, vem fazendo uma administração em meio ao terrível momento de pandemia, ativo, funcional, e dando respaldo para o servidor”, disse. “Eu vejo a importância da saúde e como vem conseguindo gerenciar com muito esmero, em todo esse tempo”, completa.

A posse dos membros eleitos será realizada na Assembleia Geral Ordinária do mesmo exercício, de acordo com o disposto no Estatuto da Cassems.

Compromissos

A nova gestão administrativa assumirá com o compromisso de continuar investindo na regionalização da atenção primária, fortalecendo a rede própria, valorizando e contratando profissionais da saúde para o atendimento do interior.

Entre os projetos previstos para 2023 está o início da construção do Centro de Hemodiálise de Nova Andradina, que irá atender pacientes em toda a região do Vale do Ivinhema. O Hospital Cassems de Aquidauana também receberá investimentos. Após a reestruturação e remodelação, a unidade passará a contar com serviço de ressonância magnética, único da região.

Outro projeto da gestão para o próximo quadriênio é a telesaúde, uma alternativa importante que pretende ampliar o acesso de beneficiários do interior à assistência médica, mantendo assim o acompanhamento e tratamento de pacientes.

Em Campo Grande uma das grandes metas é iniciar a construção da nova torre do hospital Cassems da Capital. O objetivo é criar 110 leitos, que, somados aos 148 existentes, totalizarão 248 leitos. Também há o compromisso de implantar o Centro de Atenção à Pessoa com Autismo, com oferta de serviços de atenção multidisciplinar aos beneficiários da Cassems.

A recomposição do Fundo de Reserva, usado durante a pandemia para combater o coronavírus e salvar vidas, é um dos principais compromissos da gestão, elevando os valores ao patamar do que havia em 2020, e, iniciar a estruturação de um novo fundo específico para futuras pandemias.

Presidente da Cassems

Ricardo Ayache é formado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Médico do Hospital Regional de MS. Participou ativamente da fundação da Cassems e preside a entidade desde 2010.

Em sua gestão, a Cassems mais que duplicou o número de hospitais próprios e de Centros Odontológicos. Implantou uma rede de centros de prevenção e foi levada à condição de uma das 500 maiores empresas do Brasil, pelo ranking da Revista Exame. Ainda, é colocada como a 16ª maior empresa de saúde do país.

Com informações da assessoria