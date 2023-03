Mapa habilita empresas para exportar milho para a China

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) habilitou, somente nestes nos dois primeiros meses de 2023, mais 90 empresas para exportar milho para a China. Agora a lista para exportar o produto ao país asiático passa a contar com 446 empresas brasileiras. “A perspectiva para este ano é de recorde nas exportações de milho brasileiras com possibilidade do Brasil ultrapassar as exportações de milho dos Estados Unidos”, destaca o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart.

As exportações de milho do Brasil seguem em alta em 2023 e ganham grande impulso com as vendas do cereal à China. Segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em janeiro deste ano as exportações de milho brasileiras subiram 167% em relação ao mesmo mês do ano passado, com o país asiático absorvendo 15% da oferta brasileira. Até o ano passado, os maiores compradores de milho do Brasil foram Irã, Japão, Espanha e Egito.

Conforme acordo celebrado em 2022, o Mapa é quem registra as empresas brasileiras que atenderem aos requisitos determinados pela China para a exportação do milho. Após o registro no Brasil, o Ministério envia à Administração Geral de Alfândegas da China (GACC na sigla em inglês) a lista de empresas habilitadas e em seguida a confirmação pela parte chinesa, as empresas podem embarcar o grão àquele país.

