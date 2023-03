VÍDEO: Motociclista morre após colisão entre motos na Avenida das Bandeiras

Um motociclista, identificado como Florêncio Luiz Figueiredo, de 54 anos, morreu após colidir com outra motocicleta na manhã desta sexta-feira (3), na Avenida das Bandeiras com a Rua Texaco, na Vila Nhanhá. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e tentou reanimar a vítima durante 45 minutos dentro da viatura, mas o homem morreu no local do acidente.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima colidiu com a outra motocicleta. A piloto da moto tipo Fazer 150, uma mulher de 34 anos, trafegava na Avenida das Bandeiras quando foi surpreendida pela saída de um caminhão, que estava estacionado. Ela desviou do veículo para evitar a colisão, mas Florêncio que seguia atrás, em uma motocicleta tipo Titan 160, não conseguiu desviar e bateu na motocicleta,

Em seguida é possível ver que outro caminhão, que trafegava no sentido contrário, colide com a vítima, que já estava caída no chão. A mulher foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não possuía atendimentos graves. O trânsito ficou fechado após o acidente.

A filha do condutor compareceu no local e disse que foi avisada por alguém que ligou do celular do pai. Ela explicou que o pai trabalhava com ela e que teria ido realizar uma instalação de cortina na região. A vitima ainda fazia outros trabalhos em outras três empresas. Segundo as imagens o motorista do caminhão não percebeu a colisão e seguiu trajeto. A polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local e o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e acidente de trânsito com vítima fatal, provocado pela própria vítima.

Confira o vídeo do momento do acidente:

