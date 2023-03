Instituto alerta para situação de emergência no Rio Miranda 

Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) emitiu um novo Aviso de Evento Crítico 24/2023 alertando para a possibilidade de transbordamento das águas do rio Miranda, no município de Miranda. O comunicado foi divulgado na manhã desta sexta-feira (3).

Conforme o Aviso, o leito do rio Miranda poderá atingir o nível de emergência, que é quando as águas superam a marca de 7 metros na régua localizada dentro da cidade de Miranda, tendo em vista o volume de chuvas que ocorrem a montante e a previsão de tempo instável com chuvas de intensidade fraca e moderada para os próximos dias. A cheia pode provocar significativos danos materiais e oferece riscos à integridade humana.

Sendo assim, o Imasul emitiu o Aviso de Evento Crítico e acionou a Coordenação de Defesa Civil para as medidas necessárias. O gerente de Recursos Hídricos do Imasul, Leonardo Sampaio, acompanhado de técnicos, deslocam-se para Miranda a fim de acompanhar de perto a situação. Já houve transbordamento em outros trechos do rio Miranda, como na localidade de Águas de Miranda, localizada no município de Bonito.