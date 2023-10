COHAB: Ação Especial Outubro Rosa leva prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama

Parceria da da Fundação Mato-Grossense do Sul de Comunicação (FUMAGROS) e a Casa Rosa, com apoio do SBT MS disponibilizou aos moradores: consultas médicas, orientações e encaminhamentos para exames

Foi realizada na segunda-feira (30) uma Ação Especial Outubro Rosa para levar prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama para moradores do Núcleo Habitacional Universitárias I e II (COHAB). O evento foi realizado na Associação de Moradores e foram realizadas mais de 60 consultas médicas, entre pediatria e mastologia.

Segundo o médico da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha foram realizadas consultas médicas com 51 mulheres, além de orientações e encaminhamentos de exames. “Estivemos com toda equipe multiprofissional da Casa Rosa junto com a equipe da FUMAGROS atendendo aos moradores da COHAB oferecendo prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Além de atendimento pediátrico a 11 crianças, já que a unidade de saúde do bairro não conta com um profissional da área. Foi uma ação especial do Outubro Rosa que levou ao bairro a oportunidade de se cuidar”.

O secretário-geral da FUMAGROS, Leandro Borges disse que muitas vezes a comunidade não vai até o serviço de saúde. “Muitas vezes a gente precisa ir até a comunidade. Com essa parceria com a Casa Rosa conseguimos chegar até a comunidade carente, até a comunidade que tem essa necessidade”, pontuou.

Para a presidente da Associação de Moradores, professora Iracema Negreiros Cardoso, ações como esta levam oportunidades para os mais de 16 mil moradores da região. “É um trabalho de formiguinha. Hoje recebemos a equipe da Casa Rosa, com o Dr. Victor Rocha e a FUMAGROS. Somos muito gratos por essa primeira ação ter sido feita aqui na Cohab. Muito obrigado a todos que colaboraram para a realização desse evento”.

Médico há mais de 20 anos, Dr. Victor Rocha disse que o diagnóstico precoce do câncer de mama é fundamental, pois aumenta significativamente as chances de tratamento bem-sucedido e de cura. “Quanto mais cedo for detectado, mais eficaz será o tratamento e maiores serão as possibilidades de recuperação. É essencial incentivar a realização regular de exames e a conscientização sobre a importância da detecção precoce para salvar vidas. Esse evento é a oportunidade de muitas mulheres passarem por uma consulta com um mastologista e também serem encaminhadas para realização de exames”, pontuou.

Casa Rosa – Em novembro de 2021, foi implantado o Ambulatório de Mastologia Integrado com exames de imagem (mamografia e ultrassonografia), biópsias de mama (PAAF e Core) e patologia (14 dias – biópsia e imuno).

Com oferta de 320 vagas de consulta em Mastologia por mês pelo SISREG/SUS. A Casa Rosa possibilita o diagnóstico precoce do câncer de mama através da consulta integrada e resolutiva. Com protocolos clínicos, consultas e exames no mesmo local, dando agilidade ao diagnóstico do câncer de mama. Reduzindo a mortalidade por câncer de mama e os investimentos da assistência.

Até o dia 20 de outubro de 2023, a Cara Rosa realizou 6.675 atendimentos (entre primeiro atendimento e retorno), 2217 ultrassonografias, 1088 mamografias, 1028 biópsias de mama e 39 cirurgias de mama. Com 123 casos diagnosticados de câncer de mama, que já foram encaminhados para o devido tratamento.

