Sodiê traz Chifon e Maracujá como os Bolos do Mês de Novembro

Desconto acontece nas 370 lojas da franquia

A Sodiê Doces Campo Grande, a maior franquia de bolos artesanais do Brasil, está trazendo na promoção Bolos do Mês sabores especiais para adoçar novembro. Durante todo o mês, os clientes podem saborear os bolos Chifon#08 e Bolo Maracujá#58 por preços especiais nas 370 lojas espalhadas pelo país.

O Bolo Chifon#08 é uma verdadeira explosão de sabor para os amantes de chocolate. Com massa de chocolate, recheio e cobertura de mousse de chocolate e raspas de chocolate preto e cerejas na cobertura, esse sabor é uma escolha perfeita para quem não resiste a uma sobremesa de chocolate.

Para aqueles que preferem um sabor mais refrescante, o Bolo de Maracujá#58 é a escolha ideal. Com camadas de massa branca intercaladas com mousse de maracujá, a cobertura traz mousse branca e ganache de maracujá, além das cerejas. Esse bolo proporciona uma explosão de sabor tropical a cada mordida. É a opção perfeita para quem busca uma sobremesa leve e deliciosa.

Ainda fazem parte do cardápio, docinhos variados (belgas, finos, tradicionais e bombom), balas de coco (com e sem cobertura), tortas doces, carta exclusiva de cafés e uma linha exclusiva de salgados, fritos e assados. Pedidos podem ser feitos diretamente nas unidades e retirados ou entregues via delivery ou pelo app IFood. Informações no site oficial (www.sodiedoces.com.br).

Sodiê Doces – A Sodiê Doces, maior franquia de bolo do país, possui atualmente 370 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos EUA. Em seu cardápio há mais de 80 variedades de sabores, uma linha Zero Açúcar, bolos caseiros e a versão vegana. Os bolos são elaborados à base de pão de ló, matéria-prima de primeira qualidade e frutas frescas.

Também fazem parte do cardápio os docinhos (tradicionais, finos, belgas e bombom), balas de coco e sua linha exclusiva de salgados (cuja sede fica em Boituva – SP). Mensalmente a marca traz os Bolos do Mês, com dois sabores, que ganham desconto especial em todas as unidades.

A rede fechou 2022 com faturamento de 560 milhões de reais, registrando crescimento de 20,5% em comparação com 2021 (465 milhões de reais). Para 2023, a marca projeta abrir mais 30 unidades no território brasileiro. Acesse também: Seu Jorge promete verdadeira ‘farofa carioca’ na Capital

Com informações da assessoria