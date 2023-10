Comercial vence no Náutico no Estadual sub-17

A segunda rodada do Campeonato sul-mato-grossense sub 17 encerrou na tarde de ontem (30), com a vitória do Comercial por 1 a 0, no Náutico, no estádio Olho do Furação, região sul de Campo Grande. As equipes de Costa Rica e Corumbaense ainda não jogaram, até por conta dos grupos onde se encontram que tem apenas três times cada.

Acompanhe os próximos jogos do campeonato estadual de base.

PRÓXIMA RODADA

Sábado – 4/11

Estádio da Leda – Aefa x Ubiratan;

Estádio Saraivão – Ismally x União AC;

Estádio Olho Furacão – Grêmio Santo Antônio x Vitória

Estádio Artur Marinho – Corumbaense x Maracaju

Estádio Laertão – Costa Rica x Misto

Domingo – 5/11

Estádio Olho do Furacão – Portuguesa x Real

