Cassems inicia a renegociação de dívidas com o plano de saúde a partir de segunda

A partir desta segunda-feira (04), a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) inicia o Cassems Facilita um programa de renegociação de dívidas, que será realizado até 30 de outubro deste ano, criado para auxiliar beneficiários a regularizar as pendências financeiras com o plano de saúde.

Podem participar do programa de renegociação, beneficiários da Cassems que possuam débitos com a operadora em razão da aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) utilizados em procedimentos e tratamentos até 31 de julho de 2023.

As negociações de dívidas podem ser feitas por meio do Portal do Beneficiário e aplicativo Beneficiário Cassems. Os beneficiários em débito com a Caixa dos Servidores que residem em Campo Grande podem realizar as negociações na sede da Cassems. E quem mora no interior do estado, pode procurar a Unidade Regional de seu município. O horário de atendimento é das 7h às 17h.

Atualmente, cerca de 18 mil beneficiários da Caixa dos Servidores estão em débito com o plano de saúde. Com isso, quando somadas as dívidas, vencidas e a vencer, o valor ultrapassa a quantia de R$28 milhões.

Quais benefícios do Cassems Facilita?

O Cassems Facilita possibilita a redução do valor total do débito adquirido em razão do uso de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) em procedimentos, tratamentos e terapias ofertando condições de pagamento em campanha de negociação com descontos no saldo de dívida (vencidos e a vencer).

Quais são as condições de pagamento?

O Cassems Facilita concede descontos de 80% para pagamentos parcelados em até 12 vezes, com o valor mínimo de R$75 por parcelas. E 90% de desconto para pagamentos à vista e as condições de pagamento podem ser Pix, boleto e cartões (débito e crédito).

Como negociar minha dívida com a Cassems?

Beneficiários que têm débitos elegíveis podem negociar débitos junto à Cassems por meio do portal do beneficiário: https://beneficiario.cassems.com.br ou pelo aplicativo Cassems Beneficiários que pode ser baixado nas lojas Google Play e Apple Store. A negociação pode ser acompanhada pelo beneficiário nos canais online.

Caso, haja procedimentos realizados em data anterior à 01/08/2023, ainda não habilitados para cobrança, serão cobrados posteriormente. Toda simulação ficará gravada no sistema, garantindo assim transparência e rastreabilidade.

