Cassems credencia novos médicos em 22 cidades do interior do Estado

Beneficiários de 11 regionais da Caixa dos Servidores em Mato Grosso do Sul passam a contar com especialistas em nove áreas médicas

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) tem o objetivo de oferecer o melhor e mais humanizado atendimento aos beneficiários, por isso, tem trabalhado para atender a demanda dos moradores do interior e levar o cuidado à saúde para moradores de diferentes regiões.

Por isso, realizou o credenciamento de 37 médicos e 7 laboratórios nas cidades de Vicentina, Fátima do Sul, Dourados, Glória de Dourados, Itaporã, Bataguassu, Ivinhema,Nova Andradina, Bodoquena, Nioaque, Itaquiraí, Naviraí, Ponta Porã, Sidrolândia, Aquidauana, Água Clara, Três Lagoas, Paraíso das Águas, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim e São Gabriel do Oeste.

Os novos credenciados atendem em nove especialidades médicas, sendo elas: ortopedia e traumatologia, médico geral, cirurgia geral, oftalmologia, cirurgia de cabeça e pescoço, ortopedia e traumatologia, cardiologia, pediatria, gastroenterologia. Entre os novos credenciados estão laboratórios de análises clínicas, diagnóstico por imagem e radiologia.

Confira abaixo a lista com novos credenciados da Cassems:

Regional Dourados

Vicentina

Marlene Correia – médico geral

Fátima do Sul

Labmais – clínica e laboratório

Ana Carolina – médico geral

Dourados

José Roberto – ortopedia e traumatologia

Gabriela Pezzini – médico geral

Paulo Alves – cirurgia geral

Visão Oftalmologia – oftalmologia

Luiz Augusto – cirurgia de cabeça e pescoço

Luiz Guilherme – ortopedia e traumatologia

Maurilio de Cassio – cirurgia geral

Romer Yance – cardiologia

Gladis Marquez – pediatria

Gabriel Faria – ortopedia e traumatologia

Caio Cesar – ortopedia e traumatologia

Glória de Dourados

Thiago Rodrigues – ultrassonografia

Emerson Carlos – médico geral

Rosane Thiemi – médico geral

Itaporã

Labcenter – laboratório de análises clínicas

Regional Nova Andradina

Bataguassu

Oftalmo Laser – Oftalmologia

Ivinhema

Lais Marinho – pediatria

Nova Andradina

Nelson Ferreira – ortopedia e traumatologia

Igraine Cristina – médico geral

Regional Jardim

Bodoquena

Clínica Aptos – ultrassonografia

Rogério Cáceres – médico geral

Nioaque

Amanda Souza – médico geral

Regional Naviraí

Itaquiraí

Joedson dos Santos – médico geral

Naviraí

Milena Fernandes – médico geral

Regional Ponta Porã

Ponta Porã

Cassio Tafarel – ortopedia e traumatologia

VM Laboratório – laboratório de análises clínicas

Regional Campo Grande

Sidrolândia

Mariana Camilo – médico geral

Regional Aquidauana

Aquidauana

Central LAB – radiologia

Cleber Bebete (CBS Clínica) – Médico Geral

Diogo Bossay (CBS Clínica) – cirurgia geral

Maria Elizabeth (CBS Clínica) – Gastroenterologia

Regional Três Lagoas

Água Clara

Flávio Freitas – médico geral

Três Lagoas

Junior Vasconcelos – pediatra

Luana Cristina – médico geral

Paraíso das Águas

Roberta Cristini – médico geral

Regional Paranaíba

Chapadão do Sul

Labsul – laboratório de análises clínicas

Regional Corumbá

Corumbá

Samir Mohamad – médico geral

Gladstone Cesar – pediatria

Regional Coxim

Coxim

Luciano Carlos – ortopedia e traumatologia

Ingrid Delamare – médico geral

Vanessa Alencar – médico geral

São Gabriel do Oeste

Alpha Diagnósticos – diagnóstico por imagem

Bernardo Medeiros – polissonografia

Cloves de Lazari – ortopedia e traumatologia

Com informações da assessoria