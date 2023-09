Van com pacientes de MS bate em carreta abandonada em rodovia de MG

Uma van da Secretária de Saúde de Chapadão do Sul, se envolveu em um acidente, na noite de ontem (3), na MG-225, em Frutal (MG). Informações apuradas do site O Correio News, o veículo levava alguns pacientes do município, para a cidade de Barretos (SP).

O acidente aconteceu no km-04, quando a van atingiu a traseira de uma carreta abandonada na rodovia, próximo ao córrego bebedouro. De acordo com a polícia que esteve no local, parte da estrutura da pista de rolamento estava sem sinalização. A carreta que estava abandonada, apresentava problemas mecânicos, por isso foi abandonado no local.

Os pacientes sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Frei Gabriel, em Frutal, mas depois foram liberados. A quantidade de pessoas que estavam dentro do veículo não foi divulgado.

Segundo a titular da Saúde de Chapadão do Sul, Valéria Lopes, relatou que já comunicou ao município para providenciarem outro veículo para trazer os pacientes de volta a Chapadão do Sul. Ela também citou para que todos os pacientes possam ser encaminhados para Barretos.

Em nota, a prefeitura do município informou que todos os pacientes estão em segurança, sofrendo apenas escoriações e o estado de saúde de todos eles, estão sendo acompanhados de perto pelos médicos.

“É com grande alívio que informamos que todos os pacientes estão bem, sofrendo apenas escoriações leves, e foram transferidos para a pensão de apoio em Barretos, para continuar seus tratamentos. A Prefeitura de Chapadão do Sul agradece a rápida resposta dos serviços de emergência e agradece a todos os envolvidos no resgate e no atendimento médico”, diz a nota.

