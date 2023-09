Ventos de até 70 km/h deixa moradores de quatro cidades sem energia elétrica

Quatro municípios de Mato Grosso do Sul estão sem energia elétrica por conta da forte ventania que atingiu a região sul do Estado, na tarde de hoje (4). Os municípios até o momento são: Jardim, Nioaque, Guia Lopes, Porto Murtinho. Há registro também que Maracaju e alguns bairros de Dourados também estão sem eletricidade.

A concessionária Energisa acionou o seu plano de contingência, enviando suas equipes para os municípios, após duas torres de transmissão caírem. As duas torres estão localizadas nas regiões entre Jardim e o distrito de Vista Alegre.

Conforme informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso Sul), os ventos na região chegaram até 69,2 km/h.

