Campanha de prevenção a IST no Carnaval atingiu mais de 790 mil pessoas 

Durante o último Carnaval, o Ministério da Saúde promoveu uma ampla campanha de comunicação visando alertar a população brasileira sobre a importância da prevenção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). A iniciativa, que utilizou mensagens de voz e SMS, conseguiu alcançar significativos 790 mil brasileiros em todo o país, reforçando a mensagem crucial de cuidado e prevenção.

A estratégia consistiu no envio direto de 95.455 mensagens de voz, destacando a necessidade de reforçar práticas preventivas contra IST durante o Carnaval. Os resultados revelaram que mais de 38 mil pessoas não apenas receberam, mas também ouviram e absorveram as mensagens, indicando a eficácia da estratégia em atingir e engajar a população.

Além das mensagens de voz, a campanha envolveu o envio massivo de 946.072 mensagens por SMS, das quais 755.861 foram entregues com sucesso aos destinatários. Os temas abordados incluíram Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e a importância do uso de preservativos. A iniciativa foi uma parceria entre a Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde (OuvSUS), a Assessoria de Comunicação Social da pasta e o Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e IST (DATHI).

Conceição Rezende, ouvidora-geral do SUS, destaca que “a campanha foi um sucesso e uma forma de contribuir para que brasileiras e brasileiros aproveitassem o Carnaval com consciência, cuidado e informação”. O Ministério adotou o slogan ‘Carnaval, respeito e proteção #TemQueTer’ este ano, veiculando peças de comunicação na TV aberta, rádio e em locais de grande circulação de pessoas em todo o Brasil. A abordagem holística da campanha buscou garantir que a mensagem de prevenção atingisse diversos segmentos da população, promovendo um Carnaval mais seguro e consciente para todos.

Com informações do Ministério da Saúde