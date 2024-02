Mais de 30 mil pessoas já foram vacinadas contra a dengue em Dourados

A vacinação contra a dengue em Dourados, município a 228 quilômetros de Campo Grande, já atingiu 30.329 imunizados desde o início da campanha, que começou em janeiro de 2024. Conforme dados, foram 24.416 pessoas vacinadas com o imunizante Dengvaxia e 5.913 com a QDenga.

As doses aplicadas com o imunizante Dengvaxia vacina dengue 1, 2, 3 e 4 (recombinante e atenuada), do laboratório francês Sanofi-Pasteur são recomendadas para pessoas que já tiveram dengue, sendo contraindicada para quem nunca teve contato com o vírus. Ela é aplicada em adultos, adolescentes e crianças, dos nove aos 45 anos, que moram em áreas endêmicas.

Já a vacina Qdenga, do laboratório japonês Takeda, é o primeiro imunizante liberado no Brasil para pessoas que nunca se contaminaram com o vírus. Dourados é a primeira cidade do Brasil a realizar a vacinação em massa contra a dengue, graças a um acordo da Prefeitura com o laboratório japonês, sendo que pessoas de 4 a 59 anos podem receber o imunizante. Já em outros municípios, a recomendação do Ministério da Saúde é aplicação em pessoas a partir 10 anos até jovens de 14.

A previsão de imunizar 150 mil douradenses que, recebendo as duas doses, garantem até cinco anos de proteção.

Fim de semana

O último final de semana foi de conscientização e imunização contra a dengue em Dourados. Apenas nos dias 24 e 25/2, sábado e domingo, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Núcleo de Imunização, aplicou 1.736 doses da vacina.