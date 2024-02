Quatro postos de saúde de Dourados funcionarão por 12 horas diárias sem interrupções a partir de março

Quatro postos de saúde de Dourados passarão a atender das das 7h às 19h, com 12 horas diárias de atendimento sem interrupção a partir de março. As unidades são: UBS dos bairros Jóquei Clube, Ildefonso Pedroso, Jardim Maracanã e Parque do Lago II.

Essas quatro unidades de saúde foram escolhidas em razão do o critério populacional e o geográfico, sendo uma em cada região da cidade, conforme informado pela Secretaria municipal de Saúde A ampliação do horário também visa atender as pessoas que trabalham, depois do horário comercial.

Esses novos horários foram viabilizados também pela chegada de 31 novos profissionais de saúde, sendo seis médicos, por meio da parceria firmada pela Sems (Secretaria Municipal de Saúde) com a FioCruz e o Ministério da Saúde, que garantiu a implantação do projeto Laboratório de Inovação na Atenção Primária à Saúde (InovaAPS), com aprovados nos programas de residência médica em Medicina de Família e Comunidade Multiprofissional em Saúde da Família.

Especialistas de diversas áreas irão compor uma equipe multiprofissional, como enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e dentistas, sendo cinco em cada especialidade. Esses profissionais farão residência por dois anos. O programa pretende, após esse período inicial, ter a formação de 31 especialistas por ano, que possivelmente serão fixados na rede, afirma a Secretaria de Saúde.

