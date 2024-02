Segundo bolsonarista de MS é condenado pelos atos antidemocráticos em Brasília

TF impõe pena severa e multa milionária a Ivair Tiago de Almeida, que participou dos eventos de 8 de janeiro na capital federal

Ivair Tiago de Almeida, 48 anos, natural de Maracaju (MS) foi condenado a 17 anos de prisão e multado em R$ 30 milhões pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em regime fechado por sua participação nos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília. O réu é proprietário de uma empresa de colheita de grãos.

A condenação de Ivair inclui; deterioração de patrimônio tombado, abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, associação criminosa armada e dano qualificado. O maracajuense foi preso no dia 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes e possui a opção de apresentar recursos ao próprio STF.

Nas redes sociais, o sul-mato-grossense realizou publicações durante manifestações em frente a quartéis. Além da sentença de prisão, a multa de 30 milhões será compartilhada entre os outros réus que participaram do vandalismo no Palacio do Planalto.

Segunda prisão

Ivair é o segundo bolsonarista que participou dos vandalismos no dia 8 de janeiro a ser condenado. O primeiro sentenciado, foi Diego Eduardo de Assis Medida, de 33 anos, natural de Campo Grande e residente em Dourados. Diego foi também condenado a 17 anos de prisão e multado em R$ 30 milhões. A sentença foi anunciada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na última quinta-feira pós as análises das evidências apresentadas do crime.

