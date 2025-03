Campanha contra a Influenza começa hoje com as 74 unidades de saúde abastecidas

A SESAU (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) inicia nesta quinta-feira (27), a campanha de vacinação contra a Influenza. Com a chegada de 25.300 doses, a imunização vai acontecer nas 74 unidades de saúde do município, priorizando os grupos de maior risco, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

A iniciativa é essencial para reduzir os casos graves da doença, aliviando a pressão sobre os serviços de saúde, que têm registrado um aumento significativo na demanda por atendimentos respiratórios, principalmente, em Campo Grande.

Mato Grosso do Sul registrou 934 casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) , sendo 26 positivos para Influenza nas últimas 11 semanas, resultando em 67 óbitos no período para SRAG, desses 3 pessoas foram vítimas fatais da Influenza. A maioria das ocorrências de SRAG foi em Campo Grande, que contabilizou 378 casos, ou seja, 40,5% do total de casos do Estado e 29 mortes.

A secretária de saúde alerta para a importância da vacinação e da adoção de medidas preventivas para conter a disseminação do vírus. A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, reforçou a importância da adesão à vacinação. “Vamos vacinar a todos do grupo elencado. Neste final de semana, nós percebemos que houve um aumento no atendimento das unidades de saúde com mais de 4 mil atendimentos. Uma pessoa vacinada pode até contrair o vírus, mas, na maioria dos casos, a doença será leve e pode passar despercebida”, explicou Rosana Leite.

Além de reforçar a proteção contra a Influenza, a secretária alerta para os cuidados necessários diante do aumento dos casos de doenças respiratórias. “Se você está com sintomas de gripe, como tosse e coriza, utilize máscara e evite o contato próximo, especialmente com crianças e idosos”, recomendou.

Quem pode ser vacinado?

Nesta primeira fase da campanha, a vacina será destinada a grupos prioritários definidos pelo PNI (Programa Nacional de Imunização). Entre eles, estão: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); Idosos com 60 anos ou mais de idade; Gestantes; Puérperas; Povos Indígenas; Quilombolas; Trabalhadores da saúde e Professores do ensino básico e superior. A lista completa pode ser conferida no site do Ministério da Saúde.

Atualização da caderneta

Além da vacina contra a Influenza, a campanha também será uma oportunidade para a atualização da caderneta de vacinação, incluindo doses contra a Covid-19. A mobilização para a vacinação segue até o final da campanha, com a expectativa de que mais doses sejam enviadas ao longo das próximas semanas para ampliar a proteção da população de Campo Grande.

“A nossa meta é garantir que todos os grupos prioritários estejam protegidos, reduzindo os impactos das doenças respiratórias neste período do ano”, concluiu Veruska Lahdo, superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiental.

Por Inez Nazira

