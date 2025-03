Informações divulgadas pelo site Rio Verde News indicam que os irmãos já haviam se desentendido anteriormente, sempre devido ao uso de bebidas alcoólicas, o que intensificava os conflitos entre eles. A publicação ainda aponta que, desde a tarde de terça-feira (25), ambos estavam consumindo álcool. Durante a noite, uma discussão surgiu, e o jovem, aproveitando-se de uma faca próxima, desferiu um golpe contra o tórax do irmão mais velho. De acordo com a Polícia Civil, a briga começou quando a vítima tentou pegar alguns objetos da casa para trocar por drogas. O irmão mais novo teria se oposto à ideia e reagido de forma violenta. A Polícia Militar foi chamada, mas, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem sinais vitais. O suspeito do crime permaneceu na residência e foi preso em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Em julho de 2024, um outro conflito entre os irmãos exigiu a intervenção policial, com o uso de munição de elastômero (bala de borracha) para conter a situação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram