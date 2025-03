Casa Rosa leva atendimento médico ao Mutirão Todos em Ação e encaminha casos para exames preventivos

O Mutirão Todos em Ação, realizado no sábado (22), contou pela primeira vez com a presença da Casa Rosa, projeto liderado pelo vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha. Durante a edição, foram realizados 90 atendimentos, entre consultas de mastologia e clínico geral, garantindo assistência médica gratuita à população.

Dois casos suspeitos foram identificados e encaminhados para exames complementares, com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo o Dr. Victor Rocha, ações como essa são fundamentais para ampliar o acesso à saúde e salvar vidas.

“Foram realizadas consultas e exames clínicos tanto nas mulheres como nos homens, reafirmando o compromisso de atendimento rápido e humanizado. Encaminhamos dois casos para mais exames porque a detecção precoce é a melhor forma de combater o câncer de mama”, afirmou o vereador.

Próximas datas do Mutirão Todos em Ação

A Casa Rosa continuará presente nas próximas edições do mutirão, ampliando o acesso à saúde em diferentes regiões de Campo Grande. Confira o calendário completo:

– 26 de abril – Região do Segredo

Escola Municipal Nerone Maiolino (Rua Maráu, s/n – Vida Nova)

– 31 de maio – Região do Lagoa

Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues (Rua Cel. Adauto Barbosa, 350 – Jardim Santa Emília)

– 28 de junho – Região do Bandeira

Escola Municipal Professora Oneida Ramos (Rua Profª Odete Trindade Benites, s/n – Jardim Campina Verde)

– 16 de agosto – Região do Imbirussu

Escola Municipal Frederico Soares (Rua Rádio Maia, 410 – Vila Popular)

– 20 de setembro – Região do Prosa

Escola Municipal Professora Ione Catarina Gianotti Igycid (Rua Dois Irmãos, s/n – Jardim Noroeste)

– 25 de outubro – Distrito de Anhanduí

Escola Municipal Professor Isaura Bento Nogueira (Rua Mariporã, 60)

– 29 de novembro – Região do Anhanduizinho

Escola Municipal Regina Vasconcelos Galvão (Rua José Pedrossian, 1270 – Centro Oeste)

Com o lema “Nossa missão é salvar vidas e defender uma saúde pública de qualidade”, o Dr. Victor Rocha reforça seu compromisso com a população, garantindo atendimento médico e exames que podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas.

