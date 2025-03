Corinthians e Palmeiras decidem o título do Paulistão em clássico decisivo na Neo Química Arena

Corinthians e Palmeiras voltam a campo nesta quinta-feira (27) para o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Paulista. A partida será disputada às 20h35 (de MS) na Neo Química Arena, em São Paulo, e promete fortes emoções em mais um capítulo do clássico paulista.

O Timão chega em vantagem após vencer o primeiro jogo na casa do rival por 1 a 0. Com isso, o Corinthians precisa apenas de um empate para garantir o título. Já o Palmeiras, atual tricampeão estadual, precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título no tempo normal ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

O técnico Ramón Díaz deve mandar a campo o Corinthians com Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Angileri, Raniele, José Martínez (Ryan), André Carrillo (Alex Santana), Rodrigo Garro (Talles Magno ou Ángel Romero), Memphis Depay e Yuri Alberto.

Do lado alviverde, o técnico Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras com Weverton, Mayke, Murilo, Micael, Piquerez, Richard Ríos, Emi Martínez, Raphael Veiga, Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

O Palmeiras tenta entrar para a história do futebol paulista com o tetracampeonato consecutivo, feito inédito na era profissional. A equipe alviverde conquistou o título em 2020, 2022 e 2023 (não houve disputa em 2021 devido à pandemia).

Enquanto isso, o Corinthians busca encerrar um incômodo jejum de cinco anos sem títulos estaduais. O último título paulista do Timão foi conquistado em 2019, sob o comando de Fábio Carille, após vencer o São Paulo na final.

Futebol feminino também em campo

Além da decisão no masculino, o futebol feminino também será destaque nesta quinta-feira com a segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Quatro jogos estão programados:

14h – Sport x Real Brasília-DF

14h – Bahia x Flamengo

14h – São Paulo x Instituto 3B-AM

15h – Corinthians x Juventude (transmissão pela TV Brasil)

A rodada promete movimentar a competição, com as equipes buscando os primeiros pontos para garantir uma boa posição na tabela. A decisão entre Corinthians e Palmeiras será transmitida pela Record, Cazé TV e Max. A expectativa é de casa cheia na Neo Química Arena para um clássico que promete marcar a história do futebol paulista.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais