Brasil chega a 62 mortes e 408 mil casos prováveis de dengue

O número de casos prováveis de dengue no Brasil em 2024 chegou a 408 mil, segundo atualização de sexta-feira (9) no Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde. Já o número de vítimas confirmadas da doença atingiu 62, enquanto outras 279 mortes suspeitas estão sendo investigadas.

A média nacional aponta 201 casos de dengue por 100 mil habitantes. Mas, em alguns estados, esse coeficiente é bem maior. O Distrito Federal, por exemplo, registra mais de 1.700 casos por 100 mil habitantes. Na sequência proporcional de casos, aparecem Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás.

Em Mato Grosso do Sul, as cidades de Aral Moreira, Sete Quedas, Paranhos, Costa Rica, Coronel Sapucaia e Laguna Caarapã, aparecem com alta incidência dos casos prováveis da doença, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Ainda de acordo com o último boletim divulgado, Mato Grosso do Sul tem 2.050 casos prováveis, 310 casos confirmados, 1 óboto em investigação e nenhum óbito confirmado.

O total de mortes no Brasil, 62 até o momento, praticamente não aumentou comparando as primeiras cinco semanas deste ano, com o mesmo período do ano passado, quando a dengue matou 61 pessoas. Já o número de casos graves mais do que triplicou. Nas cinco semanas deste ano, foram quase 4.600 casos, contra 1.355 registros, no mesmo período, em 2023.

Com informações da Agência Brasil e SES MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: