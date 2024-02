25 toneladas de soja são descartadas em lixão de Costa Rica

No município de Costa Rica, a 326 km de Campo Grande, uma situação preocupante chamou a atenção: 25 toneladas de soja tratada, avaliadas em até R$ 500 mil, foram descartadas no lixão local. De acordo com o portal MS Todo Dia que foi até o local, 20 sacos contendo os grãos estavam armazenados, sendo que um deles havia se rompido, espalhando os grãos pelo solo.

A origem desse desperdício remonta a um incidente envolvendo o tombamento de uma carreta. A seguradora responsável pelo veículo reembolsou o valor de R$ 353.263,95. O secretário de Meio Ambiente de Costa Rica, João Carlos Rocha, esclareceu que a empresa entrou em contato para obter autorização para o descarte. Ele afirmou que foi constatado que as sementes não apresentam riscos ao meio ambiente.

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental também esteve no lixão para investigar possíveis irregularidades ou crimes ambientais. Entretanto, não foram encontrados indícios de violações. O secretário Rocha ressaltou que a perda das sementes pode ser atribuída provavelmente à exposição ao ambiente úmido, após o incidente com a carreta.

A situação levanta preocupações sobre o manejo adequado de produtos agrícolas tratados e destaca a importância de práticas responsáveis para evitar desperdícios significativos, especialmente em um contexto em que a produção agrícola desempenha um papel crucial na economia local. O episódio também destaca a necessidade de protocolos eficientes para lidar com descartes de produtos agrícolas, garantindo a sustentabilidade ambiental e econômica.

Com informações do portal MS Todo Dia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: