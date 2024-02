Prefeitura divulga locais para vacinação da dengue em Campo Grande

Chegou à Campo Grande na manhã deste sábado (10), as 69.570 doses de vacina contra a dengue, enviadas pelo Ministério da Saúde, que serão distribuídas para atender as macrorregiões de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Representantes das cidades de Aparecida do Taboado, Maracaju, Tacuru e Bonito, estavam na Capital para receberem as respectivas doses de seus municípios.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), inicia amanhã, domingo,11 de fevereiro, a vacinação contra a dengue de crianças de 10 a 11 anos em duas unidades de saúde de regiões que registram alta incidência da doença.

“Diante do número limitado de doses, nós optamos por disponibilizar a vacina às crianças de regiões que estão com índice alto de dengue. À medida em que novas doses forem sendo enviadas ao município, nós iremos ampliar para as demais regiões”, comenta Rosana Leite de Melo, secretária municipal de Saúde.

Nesta primeira remessa, a Capital recebeu 24.639 doses da vacina contra a doença, e a estratégia é levar a vacina para as áreas de maior vulnerabilidade. Posteriormente, a vacina será disponibilizadas para outras faixas etárias, conforme o laboratório fabricante enviar mais doses, até que todo o público alvo, de 10 aos 14 anos, tenha acesso. Em Campo Grande, 73.500 estão neste grupo, conforme dados do serviço municipal de imunização.

Orientações

Quem já teve dengue também deve se vacinar para evitar novas infecções ou, em caso de contágio, sintomas mais leves. Além disso, nessas pessoas, é esperada uma resposta melhor ao imunizante.

A recomendação para quem teve dengue recentemente é aguardar seis meses para tomar a vacina. Quem for diagnosticado com a doença no intervalo entre as doses deve manter o esquema vacinal, desde que o prazo não seja inferior a 30 dias em relação ao início dos sintomas.

Serviço – Domingo, 11 de fevereiro:

Público: Crianças 10 e 11 anos de idade

Horário: das 7h às 17h

Locais de Imunização

Região do Prosa

– USF Noroeste/Anhanduizinho

– UBS Dona Neta (abertura 8h)

Cronograma para os dias 12, 13 e 14 de fevereiro:

