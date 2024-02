Mesmo com possibilidade de chuva, dia começa com céu limpo e sol em MS

O dia começou com céu limpo e altas temperaturas, mas a meteorologia ainda alerta aos foliões que estão na rua que há possibilidade de chuva para este domingo (11) em Mato Grosso do Sul. Além disso, a umidade relativa do ar deve ficar entre 20 e 40% em algumas regiões.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões centro-sul, sudoeste e pantaneira. “Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade”, afirma o Cemtec.

No final de semana, Campo Grande tem mínima de 23°C e máxima de 33°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã amanhece com 22°C e atinge os 32°C à tarde. Em Anaurilândia, os termômetros iniciam aos 23°C e chegam aos 36°C. Em Dourados, a mínima é de 22°C e a máxima de 35°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba apresenta variação entre 23°C e 33°C, já Três Lagoas tem mínima de 24°C e máxima de 36°C. Coxim, no Norte, marca 23°C pela manhã e chega aos 34°C ao longo do dia, assim como Camapuã.

No Pantanal, Corumbá tem mínima de 26°C e máxima de 32°C; Em Aquidauana, os valores variam entre 24°C e 36°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, tem mínima de 25°C e máxima que pode atingir até os 33°C.

