Avanço da Influenza faz novas vítimas com sete mortes no Estado

Idade das vítimas variam de 55 a 88 anos

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado quinta-feira (04), pela Secretaria de Estado de Saúde, foram confirmados 16 novos casos de influenza e sete óbitos em Mato Grosso do Sul, totalizando 545 casos registrados e 63 óbitos desde o início do ano. O boletim também mostra que seis das vítimas tinham comorbidades e por isso o quadro clínico foi agravado.

A idade das vítimas variam de 55 a 88 anos e incluem pessoas de Ponta Porã; Guia Lopes da Laguna; Nova Andradina; Santa Rita do Pardo; Três Lagoas e Pedro Gomes.

