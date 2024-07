PRF encontra 118 kg de cocaína escondidos em fundo falso de carro

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nessa quinta-feira (4), na BR-262, em Três Lagoas, distante 334 quilômetro de Campo GRande, 118 kg de cocaína escondidos em um carro.

De acordo com informações, as equipes realizavam fiscalização na rodovia, quando abordaram o motorista de um VW/Saveiro. Durante entrevista, os agentes desconfiaram das informações do condutor quanto ao destino da viagem.

Ao vistoriarem o carro, encontraram um compartimento oculto, onde estavam escondidas dezenas de tabletes de cocaína. O homem confessou ter recebido o veículo em Campo Grande e tinha como destino final a cidade de Três Lagoas.

O motorista foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Federal do município, onde estará à disposição da Justiça.

