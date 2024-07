Ciclista é atropelado em ponte e cai de altura de oito metros

Homem de 46 anos foi resgatado, na noite dessa quinta-feira (4), em Anastácio, distante 123 quilômetros de Campo Grande, após ser atropelado na ponte boiadeira enquanto andava de bicicleta e cair de uma altura aproximada de oito metros.

Conforme divulgado pelo site O Pantaneiro, a vítima andava por cima da ponte quando foi atingida por um carro. Após o acidente, o motorista fugiu sem prestar socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o homem caído ao solo com ferimentos no rosto e reclamando de dores pelo corpo.

A vítima foi encaminhada para um hospital da região. Não há informações se o motorista que fugiu já foi identificado e localizado.

