Aproximação de frente fria ameniza temperaturas em MS neste sábado

Para o final de semana, a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica mudanças no tempo entre sábado (6) e domingo (7). Neste sábado devido a aproximação de uma frente fria, há probabilidade para aumento de nebulosidade e queda nas temperaturas, principalmente nas regiões Sudoeste, Sul e Sudeste.

Além disso, o tempo ainda permanece firme. “Os ventos estarão bem variáveis entre o quadrante sul e norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h”, pontua o Cemtec.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 31°C. Os termômetros em Dourados marcam 17°C inicialmente e chegam aos 30°C ao longo do dia. Na região Sul, os valores em Ponta Porã variam entre 13°C e 24°C, já Iguatemi tem mínima de 17°C e máxima de 26°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas registram 32°C nos horários mais quentes do dia, com mínimas de 16°C e 18°C, respectivamente. Coxim, na região Norte, amanhece com 16°C e atinge 34°C à tarde.

Em Corumbá, no Pantanal, a mínima é de 17°C e a máxima de 25°C; Aquidauana, na mesma região, apresenta variação entre 16°C e 30°C. Na região Sudoeste, as temperaturas em Porto Murtinho iniciam aos 15°C e sobem até 19°C.

