Águas Guariroba reforça abastecimento com três novos poços em Campo Grande

A Águas Guariroba está concluindo esta semana as operações de ativação de três novos poços de água revitalizados que reforçarão o sistema de abastecimento de Campo Grande. Os poços estão localizados nas regiões do Parque dos Poderes, Chácara dos Poderes e São Caetano e beneficiarão mais de 10 mil pessoas.

O objetivo é ampliar as ações de abastecimento de água da concessionária, principalmente em cada região em que os poços foram perfurados, garantindo também a segurança operacional do fornecimento de água. Na região da Chácara dos Poderes, o poço já está em operação, com uma vazão de 53 mil litros por hora, beneficiando 1,7 mil pessoas.

Na região do São Caetano o poço conta com uma vazão de 70 mil litros por hora, reforçando o abastecimento para 2,8 mil pessoas. Já na região do Parque dos Poderes, o poço já em fase inicial de operação, terá vazão de 54 mil litros por hora, beneficiando mais de 6 mil pessoas.

Campo Grande hoje é referência nas ações de abastecimento de água, a cidade conta com o índice de cobertura de água universalizado, isso significa que mais de 98% da Capital possui acesso à rede de água.

Com informações da assessoria