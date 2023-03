Mulher e menino de 11 anos ficam em estado grave após sofrer capotamento

Na manhã desta quarta-feira (15), um menino, de 11 anos, e uma mulher, de 46 anos, ficaram gravemente feridos após sofrerem um capotamento e caírem em uma vala, às margens da MS-010, próximo a região do Céuzinho, em Campo Grande. O carro estava ocupado por 4 pessoas, sendo duas delas crianças.

As informações são de que o motorista do caminhão, de 36 anos, saiu de Coxim, município localizado 251 km da capital, com uma carga de botijões de gás. Ele seguia pela rodovia MS-010, com destino a Campo Grande, quando foi surpreendido por um veículo, modelo Saveiro, que saia de uma estrada vicinal. Os veículos colidiram e a Saveiro capotou e caiu em um barranco.

Conforme apuração, a condutora da Saveiro, de 46 anos, seguia com duas crianças e um adolescente para a escola, no Bairro José Abrão. De acordo com o marido da condutora, Jorge dos Santos, a mulher realizava diariamente o mesmo percurso. “Ela deixa as crianças e vai trabalhar”, explica.

A mulher e a criança, de 11 anos, ficaram presas nas ferragens. Ambos precisaram ser retirados do veículo com ajuda do Corpo de Bombeiros. Os dois estão em estado grave, enquanto a outra criança, de 8 anos, e o adolescente, de 17 anos, seguem estáveis. Todas as vítimas foram levadas para a Santa Casa de Campo Grande.

Além do Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) compareceram ao local do acidente.

