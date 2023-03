Com itens pela metade do preço, varejo aposta na Semana do Consumidor para atrair clientes

Com descontos de até 70%, o comércio de Campo Grande está apostando firme na Semana do Consumidor. Desde segunda-feira (13), diversas lojas estão com itens pela metade do preço para atrair os clientes.

O Dia do Consumidor é oficialmente comemorado nesta quarta-feira (15) em todo o mundo, como forma de salientar os direitos de todos os consumidores, trazendo segurança, informação e liberdade de expressão. Para o e-commerce é a segunda data comercial mais importante, ficando atrás apenas da Black Friday.

Para o gerente da Magazine Luiza da rua Dom Aquino, Marcos Magalhães, a semana é voltada para os descontos em diversas linhas de produtos.

“A gente tem ofertas com até 70% de desconto. Temos uma linha muito diversificada: smartphone, lavadora, guarda-roupa, então assim, hoje o que o público quer é promoção, a gente tem muita promoção, produtos a pronta entrega, lotes de batedeira, liquidificador, ar condicionado”.

O gerente ainda garante que, mesmo com a grande procura por produtos de forma online, as vendas presenciais ainda lideram. “O online tem uma boa participação, mas o varejo físico está muito acima, nem se compara. Hoje, em média, 20% do nosso faturamento é online, 80% é varejo físico”.

A loja iniciou a temporada de descontos já no sábado (11), e garante que os funcionários estão preparados para a correria, oferecendo os melhores descontos para o público.

“Temos liquidificador, batedeira, airfryer, que é a fritadeira elétrica e queridinha do momento, hoje temos Iphone 13 por R$ 4.742. Então assim, é muita oferta, cada dia promovemos um produto diferente. Além disso, recebemos todas as formas de pagamento, mas o PIX está em alta”, finaliza Marcos.

A semana também é fonte de esperança de recuperação de vendas para o setor, como explica o operador de caixa da loja Estilo e Moda, Marcos Galto.

“A loja sempre está mudando o estoque, trocando as peças semanalmente. Aí a gente fez o seguinte: diminuiu os preços em várias peças, por exemplo, roupas femininas, de R$ 40 foi para R$ 20, infantil tem promoções por R$ 10. A maioria das coisas foi para metade do preço e deu um belo aumento, porque o começo de março foi bem baixo [em vendas] em relação a fevereiro, porque em fevereiro foi muito bom”.

Outra tática para “pescar” os clientes são as redes sociais e mensagens personalizadas, onde o consumidor recebe avisos sobre descontos e promoções. E mesmo com o calor, o gerente da loja Montreal, Jânio Araújo, aposta nas vendas de produtos da coleção outono/inverno para quem deseja se antecipar nas compras.

“Nós estamos com o lançamento da pré coleção outono/inverno com produtos que acabaram de chegar, já na semana do consumidor. Estamos divulgando nas redes sociais e temos clientes que fazem parte do nosso clube, esses clientes recebem nossa comunicação diariamente ou semanalmente, sobre o que está acontecendo na loja e as promoções”.

Para o Dia do Consumidor ele garante que os descontos estão melhores para quem deseja renovar itens da casa. “Hoje os produtos mais fortes são cama, mesa, banho, cortinas e utilidades domésticas. Toda essa linha em 10x sem entrada e sem juros no nosso crediário”

Tem produtos com até 60% de desconto na linha de confecção, tanto no feminino quanto masculino e infantil. As vendas já cresceram, principalmente na terça-feira”, diz Jânio.

Para a aposentada Eleici Silva, de 55 anos, os preços estão atrativos e ela já está saindo das lojas com algumas sacolas. “Já estava sabendo da semana do consumidor, ouvi falar na televisão. Vim para dar uma olhadinha nos preços e comprar alguma coisa. Os preços estão bons, estive aqui semana passada e acho que os preços deram uma baixada sim”.

Já para Luara Lopes, 58, os descontos não são tão bons assim e ela acredita que é necessário muita pesquisa antes de adquirir algum item. “Os preços estão terríveis, você vem e às vezes fica namorando alguma coisa na vitrine, tem muita diferença de preço, precisa andar e cansar as pernas para conseguir”, diz.

Orientações para consumidores

O Procon MS promove hoje (15) a “Trilha de Orientação ao Consumidor de MS”, nas ruas de Campo Grande, percorrendo os locais com maior fluxo de pessoas, como o Mercadão Municipal e rua 14 de julho.

De acordo com a secretária-executiva de Defesa e Orientação do Consumidor, Nilza Yamasaki, a trilha tem o objetivo de levar autoridades e equipes técnicas a locais de alta concentração de consumidores em Campo Grande, fortalecendo o contato próximo para orientar e tirar dúvidas e ainda falar sobre as questões de interesse de consumidores e fornecedores de MS.

Dentre os temas previstos para a orientação estão a educação para o consumo consciente; canais de acesso aos serviços de apoio e defesa do consumidor; como funcionam os órgãos de defesa do consumidor; prevenção do superendividamento; alertas sobre golpes em empréstimos consignados e dúvidas gerais.

O roteiro de visitação prevê das 8h às 9h, visita ao Mercadão Municipal; das 9h30 às 10h30, Terminal Rodoviário de Campo Grande; das 11h às 12h, Shopping Norte Sul; das 14h às 15h, Calçadão da Rua 14 de julho (próximo ao número 2228), e entre 15h30 e 16h30 na Feira Central.

Com informações da repórter Mylena Fraiha.