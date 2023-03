STJ mantém afastamento de conselheiros do TCE/MS

Por unanimidade o Superior Tribunal de Justiça negou recursos e manteve o afastamento dos conselheiros – Iran Coelho das Neves, Ronaldo Chadid e Waldir Neves Barbosa – do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. O STJ também manteve o monitoramento eletrônico, o afastamento até 8 de junho deste ano e a proibição de manter contato com outros investigados ou funcionários do TCE.

Waldir , Iran eRonaldo Chadid ex-corregedor-geral, , são investigados pela Polícia Federal pelos crimes de peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Eles foram afastados no dia 8 de dezembro do ano passado. O conselheiro Iran daCoelho das Neves renunciou à presidencia do TCE/MS enquanto Waldir Neves vem se submetendo ao tratamento de um câncer e chegou a tirar a tornozeleira eletrônica para se submeter a uma cirurgia em São Paulo.

O ministro Francisco Falcão, relator da Operação Terceirização de Ouro, rejeitou pedido para suspender as medidas cautelares e também negou os pedidos do ex-diretor do TCE, Parajara Moraes Alves Júnior, o ex-coordenador Douglas Avedilian, e da chefe de gabinete de Ronaldo Chadid, Thaís Xavier Pereira da Costa, e de um dos assessores de Waldir, William das Neves Barbosa Yoshimoto.

