CPI do MST recebe apoio da Tereza Cristina

A senadora e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS) manifestou apoio a CPI as invasões crescentes em propriedades privadas. “Ninguém aqui é contra a reforma agrária, somos contra invasões de terras. Então, eu quero parabenizar os deputados por essa iniciativa, esse começo de coleta de assinatura, que eu tenho certeza que conseguiremos rapidamente, porque é um anseio da população, que esse problema seja resolvido”, afirmou Tereza Cristina.

Além da senadora do PP outros dois senadores do Estado também já teria demonstrado apoio a proposta o mesmo acontecendop com os deputados Marcos Polón (PL), Luiz Ovando (PL), Rodolfo Nogueira (PL) estando em cima do muro Beto Pereira (PSDB) e Geraldo Resende (PSDB) e sendo contra Dagoberto Nogueira (PSDB), Vander Loubet (PSDB) e Camila Jara.

A CPI das invasões do MST está mais próxima de ser instalada. Os três documentos que circulavam no Congresso Nacional buscando garantir o número necessário de assinaturas para que a Comissão Parlamentar de Inquérito seja protocolada foram unificados pela bancada ruralista, liderada pelo presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), o deputado Pedro Lupion (PP-PR). O escolhido foi o requerimento do deputado federal Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), o qual já contava com 150 das mais de 270 necessárias.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Gordinho do Bolsonaro quer investigar financiadores do MST