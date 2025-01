Youssif Domingos é nomeado para comandar a Segov em Campo Grande

O ex-deputado estadual e ex-vereador Youssif Domingos foi oficializado como novo titular da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) em Campo Grande. A nomeação será formalizada nesta segunda-feira (13). Ulisses Rocha assumirá a função de secretário-adjunto na pasta.

Em declaração, Youssif destacou que sua indicação é resultado de sua atuação ao lado da prefeita Adriane Lopes (PP) durante o período eleitoral. Segundo ele, o convite foi feito pela própria prefeita, que reforçou a importância de sua experiência para promover o diálogo entre a prefeitura, os vereadores, as instituições e a sociedade em geral.

“É um desafio estar à frente da Segov, mas nossa meta é clara: conversar com a Câmara, elaborar projetos e propostas, e atuar em estreita colaboração com os secretários municipais. Tenho 32 anos de serviço público e acredito que posso contribuir significativamente”, afirmou Youssif.

A escolha de Youssif também contou com a avaliação da senadora Tereza Cristina (PP). Nas últimas eleições municipais, em 2024, ele concorreu ao cargo de vereador pelo MDB e recebeu 2.220 votos, ficando como suplente.

A Segov é considerada uma pasta estratégica para a administração municipal, sendo responsável por articular o relacionamento entre o Executivo, o Legislativo e demais segmentos da sociedade. Com a experiência acumulada ao longo de três décadas de vida pública, Youssif assume o posto com a missão de fortalecer o diálogo e a governança em Campo Grande.

