Vice-prefeita e ex-vereadores assumem gestão de secretarias na gestão de 2025-2028

Solenidade de posse acontece nessa segunda-feira na Câmara Municipal

Foi publicada na edição extra do Diogrande – (Diário Oficial de Campo Grande de sexta-feira (10), as nomeações de mais 10 secretários que atuarão na gestão municipal 2025-2028. Entre os nomes escolhidos pela prefeita Adriane Lopes (PP), estão os ex-vereadores, Dr. Sandro Benites, Valdir Gomes e Paulo Lands, além da vice-prefeita Camilla Nascimento, que comandará a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

“Estamos apresentando a nova composição do time de secretários municipais, que une a experiência de quem já vem desempenhando um excelente trabalho em suas pastas e a energia de novos nomes que chegam para somar à gestão. Juntos, seguimos trabalhando para oferecer os melhores serviços aos moradores de Campo Grande”, destacou a prefeita.

Outros nomes incluem Angélica Fontanari, que assume a Secretaria-Executiva da Mulher, Paulo Lands Filho, como secretário-executivo da Secretaria Executiva da Juventude, Valdir Gomes à frente da Secretaria-Executiva da Cultura, Thelma Mendes como Secretária Especial da Casa Civil, Darci Caldo na Secretaria Especial de Articulação Regional, Anderson Gonzaga na Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, Elton Dione de Souza na Controladoria-Geral do Município, Marcelo Miglioli na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, e Sandro Benites, que comandará a Fundação Municipal de Esporte.

Já para a Segov – (Secretaria de Governo), a prefeita Adriane Lopes ainda não anunciou quem será o comandante. Na gestão anterior, o cargo foi ocupado pelo Professor João Rocha, que foi substituído Marco Aurélio Santullo, após deixar o cargo para tentar a reeleição a vereador. Santullo foi indicação da senadora Tereza Cristina, pessoa importante na eleição de Adriane, porém, o nome dele ainda não foi confirmado para ser mantido na atual gestão, mas conforme as informações, Tereza deve intervir na decisão.

Posse

A solenidade de posse dos novos secretários e diretores-presidentes das secretarias e autarquias da Prefeitura Municipal de Campo Grande, está marcada para acontecer na segunda-feira (13), às 8 horas, na Câmara Municipal de Campo Grande.

A cerimônia marcará o início oficial da nova gestão, reafirmando o compromisso da administração municipal em dar continuidade aos projetos e ações estratégicas que visam ao desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população. Os novos titulares terão a missão de dar seguimento às políticas públicas que vêm transformando Campo Grande em áreas como educação, saúde, mobilidade urbana e desenvolvimento social.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância da composição da equipe para consolidar as conquistas já obtidas e avançar ainda mais nas melhorias planejadas para os próximos quatro anos.

Por Tamires Santana

