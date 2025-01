Começa hoje a 2ª etapa de pré-matrículas para a Rede Estadual de Ensino de MS

A partir desta segunda-feira (13), começa o período da 2ª Etapa de pré-matrículas da REE (Rede Estadual de Ensino), que vai até o dia 17 de janeiro. Este é o último prazo para quem deseja garantir uma vaga em uma das 348 unidades escolares da Rede para o Ano Letivo de 2025.

A pré-matrícula é destinada tanto a estudantes que já fazem parte da REE quanto àqueles que desejam ingressar na Rede Estadual.

Segundo Alciley Lopes, coordenador de informações educacionais da SED (Secretaria de Estado de Educação), a partir do dia 13 de janeiro, quem ainda não fez a pré-matrícula poderá realizá-la de forma presencial, por telefone ou pelo site.

Como fazer a pré-matrícula?

A pré-matrícula pode ser feita de três formas: pelo portal www.matriculadigital.ms.gov.br, pelos telefones 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular), ou presencialmente na sede da Central de Matrículas, em Campo Grande, na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, Itanhangá Park. Também é possível realizar o preenchimento dos dados em qualquer unidade escolar da Rede Estadual.

Com informações do Gov MS

