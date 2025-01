Corpo de jovem é encontrado após afogamento no Rio Dourados, em Ponta Porã

O corpo de Moisés Santiago Batista, de 22 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros após ele ter se afogado no Rio Dourados, no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, cidade localizada a cerca de 313 quilômetros de Campo Grande.

No sábado (11), Moisés estava no rio com dois amigos para pescar quando entrou na água. Ele não sabia nadar e, apesar das tentativas dos amigos para ajudá-lo, não conseguiu retornar à superfície, desaparecendo em seguida.

Os bombeiros foram informados sobre o desaparecimento de Moisés e iniciaram as buscas no sábado (11), mas sem sucesso. Na manhã de domingo (12), as equipes retomaram as buscas e localizaram o corpo de Moisés no final da tarde, submerso a cerca de cinco metros de profundidade.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil.

Outra Vítima

Raiel Lopes da Silva, de 27 anos, se afogou enquanto tomava banho em uma lagoa neste domingo (12). O caso aconteceu no Assentamento Teijin, em Nova Andradina, cidade a 298 quilômetros de Campo Grande.

Além disso, uma terceira vítima foi encontrada morta em um lago em Costa Rica, mas ainda não há confirmação sobre se o óbito foi causado por afogamento. O corpo de Josué de Moraes Fernandes, de 20 anos, estava em estado de decomposição e foi encontrado na tarde de ontem. O caso foi registrado pelas autoridades.